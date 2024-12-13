Росіяни запустили по Україні "Шахеди": де загроза ударів

Обстріл України 13 грудня

Вранці 13 грудня Росія здійснила чергову масовану атаку по Україні. Під ударом була енергетика. За даними Повітряних сил, терористи застосували 94 ракети та 193 дрони.

Силам ППО загалом вдалося знищити 81 ракету та 80 ударних дронів типу Shahed та безпілотників невстановленого типу.

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