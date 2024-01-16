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Росіяни залякують "висадкою десанту під Харковом". У ЦПД пояснили, чому це неможливо

Фото: російські військові (facebook.com/mod.mil.rus)
Автор: Тетяна Степанова

Американський Інститут вивчення війни (ISW) повідомив, що Росія може формувати десант для висадки в тилах українських військ, зокрема під Харковом. Як приклад згадується Гостомель на початку широкомасштабного вторгнення. Однак ворог не має резервів для наступу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Центр протидії дезінформації.

За словами лейтенанта Сил оборони, заступника керівника ЦПД Андрія Коваленка, "Гостомельський сценарій" під Харковом є малоймовірним. Адже ЗСУ мають озброєння, які здатні оперативно знищувати будь-які гвинтокрили й літаки.

Наприклад, операція зі знищення літака А-50 над Азовським морем є яскравим підтвердженням. До цього були й інші збиття російських літаків і гвинтокрилів.

Як наголосили у ЦПД, навіть висадка десанту в Гостомелі у лютому 2022-го провалилася, а сьогодні Україна значно посилила ППО. 

"Найімовірніше, російська ІПСО на цю тему буде посилюватися. Довіряйте лише верифікованим джерелам інформації", - зазначили у Центрі.

Що передувало

Днями Інститут вивчення війни (ISW) повідомив, що російські кадрові війська формують десантно-штурмові бригади, що будуть діяти як спеціалізовані підрозділи для десантування і розвідки в тилу українських ліній оборони.

У звіті зазначається, що це не нова концепція для армії РФ, оскільки схожі підрозділи діяли під час радянської інтервенції в Афганістані.

За даними російських джерел, десантно-штурмові бригади у складі наземних з’єднань зможуть проводити десантування в ближньому тилу України без парашутів, імовірно, шляхом посадки гелікоптерів для швидкого розгортання особового складу, як це було під час початкових боїв за аеропорт Гостомель під Києвом 24 лютого 2022 року.

 

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харковВійна Росії проти України