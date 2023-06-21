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Росіяни заборонили жителям Василівки переміщатися містом, - ЦНС

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Василівка, Середа 21 червня 2023 15:46
Росіяни заборонили жителям Василівки переміщатися містом, - ЦНС Фото: Росіянин (Getty Images)
Автор: Дмитро Браславський

Окупаційна "адміністрація" Запорізької області посилила так звані контрдиверсійні заходи у захопленій Василівці.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Центр національного спротиву.

Місто фактично закрите на вʼїзд та виїзд, за виключенням військових та колаборантів і їх родичів, які ще не встигли втекти з міста.

"Крім того, окупанти заборонили вільне пересування містом й збільшили кількість блокпостів", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що особлива увага приділяється тим, хто не має російського паспорта.

Ситуація у Василівці

Василівку росіяни окупували ще навесні минулого року. Фактично місто перебуває на лінії фронту. На початку червня ЗСУ розпочали свій наступ у районі Василівки, українським військовим вдалося звільнити село Лобкове та П'ятихатки. Від них до Василівки не більше 15 км.

Росіяни заборонили жителям Василівки переміщатися містом, - ЦНС

Фото: населені пункти, які звільнили ЗСУ і Василівка (deepstatemap.live)

Вчора Генеральний штаб ЗСУ повідомляв, що на тимчасово окупованих територіях Запорізької області росіяни посилили фільтраційні заходи. Загарбники ретельно перевіряють речі та документи місцевих жителів, а також відбирають відбитки пальців.

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