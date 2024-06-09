Росіяни, ймовірно, захопили село Глибоке на Харківському напрямку: карти ISW

Російські окупанти, ймовірно, нещодавно захопили село Глибоке (на північ від Липців) Харківської області.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на звіт ISW .

Схід України. Операція №1 - Харківська область

У ЗСУ заявляли, що зберігають контроль над більшою частиною Вовчанська, провівши тактичні контратаки в межах міста. Наразі ISW не може перевірити ці повідомлення.

Російські війська, ймовірно, нещодавно захопили Глибоке (на північ від Липців). Геолокаційні кадри, опубліковані 7 червня, показують, що загарбники просунулися до південного Глибокого та, ймовірно, захопили село.

Операція №2 - Луганська область

Російські війська нещодавно трохи просунулися на південний схід від Куп’янська та продовжили наступ на лінії Куп’янськ-Сватове-Кремінна. Геолокаційні кадри, опубліковані 7 червня, свідчать про обмежене просування російських військ на північний схід від Степової Новоселівки (на південний схід від Куп’янська).

Російські війська розпочали наступ:

на північний схід від Куп’янська в районі Синьківки;

на південний схід від Куп'янська біля Піщаного, Іванівки, Андріївки;

на північний захід від Кремінної біля Макіївки, Невського, Дружелюбівки, Новосадового, Греківки;

на захід від Кремінної біля Тернів і Торського;

на південний захід від Кремінної в районі Серебрянського лісництва.

Операція №3 - Донецька область

7 і 8 червня російські війська продовжували наступальні дії на Сіверському напрямку в районі Білогорівки, Золотарівки, Виїмки і Роздолівки.

Російські мілблогери 7 і 8 червня зазначали наявність критики, що війська РФ проводили штурм біля Білогорівки, погано розуміючи командування бойовими діями, і зазнали втрат.

Російські війська нещодавно просунулися в межах східного Часового Яру та продовжили наступальні операції в цьому районі 8 червня. Геолокаційні кадри, опубліковані 8 червня, показують, що частини російської 98-ї повітряно-десантної дивізії (ВДВ) просунулися в центральному мікрорайоні Канал.

7 і 8 червня російські війська продовжували наступальні дії:

в районі Калинівки,

в мікрорайонах Канал і Новий,

в районі Іванівського,

в районі Кліщіївки та Андріївки.

У РФ повідомляли, що їхні війська просунулися на північний захід від Авдіївки на тлі посилення наступальних операцій у цьому районі. Однак ISW не знайшов підтвердження цьому.

Російські війська продовжували наступальні дії:

в районі Новоолександрівки, Новопокровського, Євгенівки, Сокіла та Новоселівки Першої;

біля Яснобродівки, Карлівки, Уманського, Нетайлового;

біля Невельського.

Російські війська нещодавно просунулися на південний захід від Донецька. Геолокаційні кадри, опубліковані 7 червня, показують, що окупанти нещодавно просунулися на північний захід від міста Солодке.

Російські війська продовжували наступальні операції на захід від Донецька в районі Георгіївки та Красногорівки та на південний захід від Донецька в районі Парасковіївки та Костянтинівки.

7 та 8 червня російські війська продовжували наступальні дії в районі кордону Донецької і Запорізької областейц на південь від Великої Новосілки в районі Завітного Бажання, Урожайного та Старомайрського.

"Південна вісь"

Російські джерела стверджували 8 червня, що війська РФ просунулися поблизу Роботиного, але ISW не спостерігало візуальних доказів на підтвердження цих заяв.

Повідомляється, що російські війська атакували поблизу Роботиного; біля Вербового; поблизу Малої Токмачки та Новопокровки, біля Новопрокопівки. Вони також розпочали наступ на захід і північний захід від Роботиного біля Копані та на південь від Малих Щербаків відповідно.

7 та 8 червня російські війська продовжували безуспішно атакувати обмежений тактичний плацдарм України на східному (лівому) березі Херсонської області в районі Кринок.