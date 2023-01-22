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Росіяни йдуть у наступ у Запорізькій області? Що кажуть військові

Фото: окупанти намагаються атакувати у Запорізькій області малими групами (Getty Images)
Автор: Наталія Юрченко

Російська армія не веде масштабних наступів у Запорізькій області. Проте окупанти намагаються штурмувати позиції ЗСУ малими групами.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на начальника об’єднаного пресцентру Сил оборони Таврійського напрямку Євгена Єріна в ефірі телемарафону.

"Ворог активних масштабних дій не здійснює. Разом з тим, мають місце регулярні спроби противника малими групами до 10 осіб здійснювати штурмові дії щодо наших позицій", - зазначив він.

Єрін додав, що російські війська мали частковий успіх на одному з напрямків. Проте українські захисники відбили свої позиції і відкинули окупантів.

"На окремих напрямках противник дійсно мав певний частковий успіх, але на даний час всі позиції відновлені. Противник відкинутий на попередні свої позиції", - заявив речник.

Нагадаємо, українські військові за минулу добу відбили атаки ворога поблизу 8 населених пунктів на сході.

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