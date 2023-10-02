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Росіяни всю ніч та ранок обстрілювали Херсон: постраждала жінка та двоє дітей

Фото: росіяни всю ніч та ранок обстрілювали Херсон, серед поранених є діти (t.me/phogovua)
Автор: Наталія Гурковська

Усю ніч та ранок понеділка, 2 жовтня, російські війська били по Херсону. Під час однієї з атак поранення отримали двоє дівчаток та їхня мати.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Херсонську обласну прокуратуру.

"1 жовтня близько 23:40 російські військові вкотре обстріляли житлові квартали міста Херсона", - йдеться в повідомленні областної прокуратури.

Через артилерійський обстріл сталося займання приватного будинку. 

"Поранення середньої важкості  отримала 13-річна дівчинка, її сестрі 12 років  медики діагностували гостру реакцію на стрес через обстріл. Також осколкові поранення отримала їх матір", - розповіли у відомстві.   

Потерпілі під час обстрілу перебували у своїй оселі. 

 

Наслідки обстрілу Херсона (t.me/phogovua)

Обстріли Херсона

Як додають в прокуратурі, усю ніч та вранці 2 жовтня окупанти гатили по центральній частині Херсона, який українські військові звільнили в листопаді 2022 року. Пошкоджено будинки, господарські споруди, церква та інші цивільні об'єкти. 

 

Фото наслідків нічних та ранкових обстрілів Херсона (t.me/roman_mrochko)

Додамо, що за минулий тиждень обстріли Херсона та області значно посилилися. Ворог окрім авіабомб гатить по місту і ракетами.

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Херсон