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Росіяни вночі вдарили по підприємству в Запоріжжі: сталася масштабна пожежа

Запоріжжя, Вівторок 22 серпня 2023 10:00
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Росіяни вночі вдарили по підприємству в Запоріжжі: сталася масштабна пожежа Фото: росіяни вночі вдарили по підприємству в Запоріжжі (Getty Images)
Автор: Тетяна Степанова

Цієї ночі, 22 серпня, російські війська обстріляли одне із підприємств у Запоріжжі. Внаслідок удару виникла масштабна пожежа.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ДСНС України.

"Запорізькі вогнеборці ліквідували масштабну пожежу, спричинену ворожим обстрілом. У ніч на 22 серпня стався ворожий обстріл одного із підприємства у м. Запоріжжя, внаслідок чого виникла пожежа", - йдеться в повідомленні.

Зокрема, загорілися 14 автомобілів, з яких 4 вантажівки, а також пакувальна тара на майданчику. Загальна площа пожежі склала 200 кв.м.

Вогнеборці оперативно ліквідували пожежу. Постраждалих немає.

Нічна атака по Україні

Вночі 22 серпня російська армія вкотре атакувала територію України.

Зокрема, росіяни під ранок завдали ракетного удару по Кривому Розі. Попередньо, постраждала одна людина. Через ракетну атаку руйнувань зазнали 20 приватних будинків, пошкоджена лінія електропередач.

Також, сьогодні вночі російська армія атакувала безпілотником Синельниківський район області. Ворог влучив у приватне підприємство, після чого виникла пожежа. Згодом окупанти завдали повторного удару по території району, пошкодили лінію електропередач та іншу цивільну інфраструктуру.

Окрім того, вночі по околицях Запоріжжя росіяни завдали два ракетні удари та атакували трьома БПЛА по відкритій території. Вибуховою хвилею пошкоджено будинки поруч. Фахівці ліквідовують наслідки ворожого удару. Інформації про постраждалих не надходило.

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