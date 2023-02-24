Росіяни вночі обстріляли лікарню у Херсоні: в ОВА показали момент удару та наслідки

У ніч на 24 лютого російські окупанти завдали удару по одній із міських лікарень Херсона. На момент обстрілу там було близько 120 пацієнтів.
Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на повідомлення Херсонської ОВА.
Ще одна мета російської артилерії – одна з міських лікарень Херсона. Через ворожі обстріли пошкоджено пологове, приймальне та онкологічне відділення, а також зруйновано огорожу", - розповіла влада.
Під час атаки у лікарні перебували медики та близько 120 пацієнтів. На щастя, ніхто не постраждав.
Нагадаємо, раніше ми писали, що минулої доби ворог знову кілька разів атакував населені пункти Харківської області. Внаслідок обстрілів поранення отримали вісім осіб.
Також із РСЗВ у ніч на 24 лютого було обстріляно Куцурубську громаду Миколаївської області.
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