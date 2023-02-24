Росіяни вночі обстріляли лікарню у Херсоні: в ОВА показали момент удару та наслідки

У ніч на 24 лютого російські окупанти завдали удару по одній із міських лікарень Херсона. На момент обстрілу там було близько 120 пацієнтів.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на повідомлення Херсонської ОВА.

Під час атаки у лікарні перебували медики та близько 120 пацієнтів. На щастя, ніхто не постраждав.

Ще одна мета російської артилерії – одна з міських лікарень Херсона. Через ворожі обстріли пошкоджено пологове, приймальне та онкологічне відділення, а також зруйновано огорожу", - розповіла влада.

Нагадаємо, раніше ми писали, що минулої доби ворог знову кілька разів атакував населені пункти Харківської області. Внаслідок обстрілів поранення отримали вісім осіб.

Також із РСЗВ у ніч на 24 лютого було обстріляно Куцурубську громаду Миколаївської області.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.