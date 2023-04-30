ua ru
Вс, 30 апреля News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Коронавирус Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Россияне ночью обстреляли Краматорск и Константиновку: что известно о последствиях

Новина українською →
Донбасс, Воскресенье 30 апреля 2023 10:15
Россияне ночью обстреляли Краматорск и Константиновку: что известно о последствиях Фото: оккупанты обстреляли Краматорск и Константиновку Донецкой области 30 апреля (GettyImages)
Автор: Наталия Гурковская

Ночью в воскресенье, 30 апреля, российские войска обстреляли Краматорск и Константиновку Донецкой области.

РБК-Украина собрало информацию о последствиях обстрелов.

Обновлено. По информации главы Донецкой ОВА Павла Кириленко, около полуночи россияне выпустили по Краматорску 5 ракет.

"К счастью, обошлось без пострадавших: 2 ракеты упали в поле за городом, 2 - в промышленной зоне, 1 - в частном секторе вблизи жилого дома, но повредило лишь асфальтовое покрытие", - рассказал он.

Что касается Константиновки, то в городе из-за ночного обстрела повреждено 10 домов и инфраструктурный объект.

_____________

Краматорск

Ночью россияне нанесли удары по промышленной зоне в Краматорске Донецкой области. Также хаотично враг бил по частному жилому сектору.

"Снова ночной обстрел Краматорска. Промзона и хаотично по частному сектору", - рассказал мэр Краматорска Александр Гончаренко в Facebook.

Он добавил, что обошлось без пострадавших.

"Выясняем последствия разрушений", - добавил глава города.

Россияне ночью обстреляли Краматорск и Константиновку: что известно о последствиях

Константиновка

Также ночью российские оккупанты также обстреляли Константиновку. В городе частично отсутствует водоснабжение.

По данным городской военной администрации, в 00:30 произошел ракетный обстрел города, в результате чего поврежден один объект инфраструктуры, 6 автомобилей, 2 прицепа.

"Водоснабжение частично. Отсутствует подача воды из ВНС "Белая Гора", - говорится в сообщении.

Как сообщалось, в субботу, 29 апреля, в Славянске и Краматорске Донецкой области раздались взрывы.

Напомним, по данным на утро, 29 апреля, российские войска в сутки обстреляли Бахмут и Торецк в Донецкой области и убили одного человека.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Краматорск Донецкая область Константиновка
NEWS
Россияне безуспешно пытались атаковать Авдеевку: карты боев от ISW
Россияне безуспешно пытались атаковать Авдеевку: карты боев от ISW
DAILY
Уроки в эмиграции. Как школьники из Украины привыкают к ЕС и что будет с их образованием
Катерина Гончароваруководитель РБК-Украина Travel Уроки в эмиграции. Как школьники из Украины привыкают к ЕС и что будет с их образованием