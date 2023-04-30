Россияне ночью обстреляли Краматорск и Константиновку: что известно о последствиях
Ночью в воскресенье, 30 апреля, российские войска обстреляли Краматорск и Константиновку Донецкой области.
РБК-Украина собрало информацию о последствиях обстрелов.
Обновлено. По информации главы Донецкой ОВА Павла Кириленко, около полуночи россияне выпустили по Краматорску 5 ракет.
"К счастью, обошлось без пострадавших: 2 ракеты упали в поле за городом, 2 - в промышленной зоне, 1 - в частном секторе вблизи жилого дома, но повредило лишь асфальтовое покрытие", - рассказал он.
Что касается Константиновки, то в городе из-за ночного обстрела повреждено 10 домов и инфраструктурный объект.
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Краматорск
Ночью россияне нанесли удары по промышленной зоне в Краматорске Донецкой области. Также хаотично враг бил по частному жилому сектору.
"Снова ночной обстрел Краматорска. Промзона и хаотично по частному сектору", - рассказал мэр Краматорска Александр Гончаренко в Facebook.
Он добавил, что обошлось без пострадавших.
"Выясняем последствия разрушений", - добавил глава города.
Константиновка
Также ночью российские оккупанты также обстреляли Константиновку. В городе частично отсутствует водоснабжение.
По данным городской военной администрации, в 00:30 произошел ракетный обстрел города, в результате чего поврежден один объект инфраструктуры, 6 автомобилей, 2 прицепа.
"Водоснабжение частично. Отсутствует подача воды из ВНС "Белая Гора", - говорится в сообщении.
Как сообщалось, в субботу, 29 апреля, в Славянске и Краматорске Донецкой области раздались взрывы.
Напомним, по данным на утро, 29 апреля, российские войска в сутки обстреляли Бахмут и Торецк в Донецкой области и убили одного человека.
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