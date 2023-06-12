Росіяни вночі обстріляли Харківську область з артилерії: є руйнування і поранені

Російські війська сьогодні вночі, 12 червня, завдали ударів по населених пунктах Харківської області. Внаслідок цього було поранено трьох людей, також було пошкоджено приватні будинки.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Харківську обласну прокуратуру .

Сталася пожежа в будівлі гаража та господарчої споруди на площі 40 квадратних метрів. За попередніми даними, військовослужбовці ЗС РФ вдарили по населеному пункту ракетою "Калібр".

Приблизно о 03:40 російські військові завдали ракетний удар по смт Хорошеве Харківського району. Зруйновано двоповерховий житловий будинок, пошкоджено ще 12 будинків.

Було поранено 33-річного чоловіка та 44-річну жінку. Зафіксовано пошкодження приватних будинків.

"Також о 5:00 ворог завдав ударів по смт Шевченкове Куп’янського району. Попередньо, з реактивної системи залпового вогню", - пояснили в прокуратурі.

Зазначається, що за попередніми даними, обстріл вівся з артилерії.

"12 червня близько 1:40 окупанти обстріляли село Вільхуватка Куп’янського району: отримав поранення 40-річний мирний мешканець", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, що вчора російські військові знову обстріляли територію Харківської області. Цього разу окупанти задіяли касетні боєприпаси.

До цього росіяни обстріляли Богодухівський та Куп'янський райони в Харківській області. Через це загинув 29-річний чоловік. Також поранення отримав 39-річний цивільний.

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