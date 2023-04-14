Росіяни влаштували суд над 16-річною українкою, яка розтоптала російський стяг, - мер Мелітополя

Окупанти влаштували суд над 16-ручною українкою, яка розтоптала російський прапор.
Як повідомляє РБК-Україна, про це заявив мер Мелітополя Іван Федоров в ефірі національного телемарафону.
За його словами, росіяни судили жительку Мелітопольського району. Вони змусили її просити вибачення на камеру та видалити з соцмереж відео з російським стягом, погрожуючи тюремним ув'язненням.
"Загарбники розлючені спротивом, який продовжується вже понад рік. І готові воювати навіть з дітьми. Але Південь незламний. Південь чекає на деокупацію", - додав Федоров.
Нагадаємо, що у четвер,13 квітня, в центрі тимчасово окупованого Мелітополя Запорізької області пролунав вибух. Пізніше цього ж дня в місті знову пролунали вибухи та стрілянина.
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