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Росіяни влаштували суд над 16-річною українкою, яка розтоптала російський стяг, - мер Мелітополя

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Мелітополь, П'ятниця 14 квітня 2023 16:20
Росіяни влаштували суд над 16-річною українкою, яка розтоптала російський стяг, - мер Мелітополя Фото: росіяни влаштували суд над 16-річною українкою, яка розтоптала російський стяг (GettyImagеs)
Автор: Наталія Кава

Окупанти влаштували суд над 16-ручною українкою, яка розтоптала російський прапор.

Як повідомляє РБК-Україна, про це заявив мер Мелітополя Іван Федоров в ефірі національного телемарафону.

За його словами, росіяни судили жительку Мелітопольського району. Вони змусили її просити вибачення на камеру та видалити з соцмереж відео з російським стягом, погрожуючи тюремним ув'язненням.

"Загарбники розлючені спротивом, який продовжується вже понад рік. І готові воювати навіть з дітьми. Але Південь незламний. Південь чекає на деокупацію", - додав Федоров.

Нагадаємо, що у четвер,13 квітня, в центрі тимчасово окупованого Мелітополя Запорізької області пролунав вибух. Пізніше цього ж дня в місті знову пролунали вибухи та стрілянина.

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