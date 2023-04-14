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Россияне устроили суд над 16-летней украинкой, растоптавшей российский флаг, - мэр Мелитополя

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Мелитополь, Пятница 14 апреля 2023 16:20
Россияне устроили суд над 16-летней украинкой, растоптавшей российский флаг, - мэр Мелитополя Фото: россияне устроили суд над 16-летней украинкой, растоптавшей русский флаг (GettyImagеs)
Автор: Наталья Кава

Оккупанты устроили суд над 16-ручной украинкой, растоптавшей российский флаг.

Как сообщает РБК-Украина, об этом заявил мэр Мелитополя Иван Федоров в эфире национального телемарафона.

По его словам, россияне судили жительницу Мелитопольского района. Они заставили ее просить прощения на камеру и удалить из соцсетей видео с российским флагом, угрожая тюремным заключением.

"Захватчики разъярены сопротивлением, которое продолжается уже более года. И готовы воевать даже с детьми. Но Юг несокрушимый. Юг ждет деоккупацию", - добавил Федоров.

Напомним, что в четверг, 13 апреля, в центре временно оккупированного Мелитополя Запорожской области раздался взрыв. Позже в этот же день в городе снова раздались взрывы и стрельба.

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