Россияне устроили суд над 16-летней украинкой, растоптавшей российский флаг, - мэр Мелитополя

Оккупанты устроили суд над 16-ручной украинкой, растоптавшей российский флаг.

Как сообщает РБК-Украина, об этом заявил мэр Мелитополя Иван Федоров в эфире национального телемарафона.

По его словам, россияне судили жительницу Мелитопольского района. Они заставили ее просить прощения на камеру и удалить из соцсетей видео с российским флагом, угрожая тюремным заключением. "Захватчики разъярены сопротивлением, которое продолжается уже более года. И готовы воевать даже с детьми. Но Юг несокрушимый. Юг ждет деоккупацию", - добавил Федоров.