Росіяни влаштували масований обстріл України: наслідки атаки

Під час підготовки матеріалу використовувалися джерела: Telegram мера Києва Віталія Кличка, Telegram Київської міської військової адміністрації, Telegram глави Львівської ОВА Максима Козицького, Telegram Повітряних сил України, Telegram керівника Харківської ОВА Олега Синєгубова, Telegram мера Харкова Ігоря Терехова, Facebook заступника начальника Хмельницької ОВА Сергія Тюріна, Telegram глави Черської ОВА Ігоря Табурця, Telegram-канал "Укрзалізниці".

Обстріл Києва

В столиці через російську атаку є руйнування внаслідок падіння уламків ракет. Вони впали в Голосіївському, Дарницькому, Шевченківському та Деснянському районах.

В Святошинському районі зникло світло і вода. Пізніше повідомили про відновлення електросполучення.

зникло світло і вода. Пізніше повідомили про відновлення електросполучення. У Шевченківському районі уламки пошкодили газову трубу, однак загоряння не сталося.

уламки пошкодили газову трубу, однак загоряння не сталося. У Дарницькому районі пошкоджено СТО, заклад профтехосвіти, двоповерховий будинок та дві автівки. Поранень зазнали семеро людей, трьох із них госпіталізували. Серед них 18-річна дівчина і 9-річна дівчинка.

пошкоджено СТО, заклад профтехосвіти, двоповерховий будинок та дві автівки. Поранень зазнали семеро людей, трьох із них госпіталізували. Серед них 18-річна дівчина і 9-річна дівчинка. В Голосіївському районі постраждалих і руйнувань немає.

В Рівному перебої зі світлом

Вибухи пролунали в місті близько 6:20, після чого в деяких районах зникло світло.

"У частині міста зникло світло", - йдеться у публікації місцевих ЗМІ.

Влада Рівного поки не повідомляє подробиць про подію.

Вибухи в Харкові

В Харківській ОВА повідомили, що по місту вдарило щонайменше шість ракет. Вибухи зафіксували, зокрема, у Слобідському районі.

"Є пошкодження цивільної інфраструктури, інформація щодо постраждалих перевіряється", - сказав голова ОВА Олег Синєгубов.

Міський голова Ігор Терехов підтвердив інформацію про щонайменше шість "прильотів". Пізніше він повідомив про двох постраждалих внаслідок обстрілу.

Атака на Хмельницький

Близько 6:00 вибухи пролунали в Хмельницькому. Перший заступник начальника ОВА Сергій Тюрін повідомляв про роботу ППО, більше інформації поки що немає.

Удар по Львівській області

Як повідомили в ОВА, під час атаки вибухи пролунали у Дрогобицькому районі. На місці працюють профільні служби.

Пізніше глава ОВА Максим Козицький повідомив, що росіяни завдали трьох ракетних ударів по території Дрогобича. Два "прильоти" - по промисловому обʼєкту. Загорівся цех, зруйнована триповерхова будівля складу, є загоряння.

Ще один ракетний удар – по приватному двоповерховому складу. Там спалахнула пожежа.

Вибухи в Черкасах

В Черкаській області повідомлялось про роботу ППО, а пізніше міський голова Андрій Бонадаренко повідомив, що внаслідок падіння уламків є влучання в об'єкт соціальної інфраструктури в центрі міста.

"Наразі п'ятеро потерпілих. Під завалами щонайменше одна людина", - повідомив він.

Фото: у Черкасах впали уламки (t.me/cherkaskaODA)

Укрзалізниця повідомила про затримки потягів

Через відсутність напруги в окремих районах столиці внаслідок ранкового обстрілу затримується відправлення низки електропоїздів інтерсіті, зокрема:

712 Київ-Краматорськ

722 Київ-Харків

Повідомляється, що задіяно резервні тепловози, посадку буде оголошено найближчим часом.

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