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Росіяни вивели в море фрегат-ракетоносій: який залп "Калібрів" може бути

Четвер 07 вересня 2023 23:19
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Росіяни вивели в море фрегат-ракетоносій: який залп "Калібрів" може бути Фото: фрегат ВМС РФ "Адмірал Макаров" (goodfon.ru)
Автор: Володимир Костирін

Російські окупанти вивели увечері 7 вересня у море на бойове чергування фрегат-ракетоносій "Адмірал Макаров". Судно може нести до 8 ракет типу "Калібр".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал Сил оборони півдня України.

"Вже традиційно в ніч ворог вивів ракетоносій на бойове чергування. Фрегат "Адмірал Макаров" може нести до 8 ракет типу "Калібр"", - розповіли військові.

Також у Силах оборони заявили про фіксацію пусків ударних дронів противника зі східного узбережжя тимчасово окупованих Азова та Кримського півострова.

"Будьте уважні і обережні! За сигналом повітряної тривоги переходьте в укриття! Ворог - підступний злочинець, а сили оборони - напоготові!" - зазначається у публікації.

Повітряні атаки РФ по Україні

Нагадаємо, війська РФ регулярно намагаються атакувати Україну за допомогою ударних дронів та ракет. Сьогодні ввечері у командуванні Повітряних сил ЗСУ попередили, що російські загарбники вкотре запустили дрони-камікадзе "Шахед" по території нашої країни.

Зазначимо, що перед цим подібні повітряні атаки ворога сталися минулої ночі, 6 вересня. Тоді окупанти запустили по Україні 33 безпілотники, 25 з яких вдалося збити силам протиповітряної оборони. Додамо, що у Сумах ворожий дрон вдарив по житловому кварталу, внаслідок чого було пошкоджено приватний будинок, магазини та квартири.

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