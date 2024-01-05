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Росіяни вивели у Чорне море два ракетоносії: скільки там "Калібрів"

П'ятниця 05 січня 2024 08:38
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Росіяни вивели у Чорне море два ракетоносії: скільки там "Калібрів" Фото: росіяни вивели у Чорне море два ракетоносії (скриншот з відео)
Автор: Тетяна Степанова

Російські терористи у п'ятницю, 5 січня, вивели у Чорне море два надводні ракетоносії з 16 "Калібрами". Наразі є загроза ударів по Україні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram Сил оборони півдня.

"У Чорному морі станом на зараз два фрегати - "Макаров" і "Ессен" - надводні ракетоносії, спільне спряження яких до 16 "Калібрів", - йдеться в повідомленні.

У Силах оборони зазначають, що рівень ракетної небезпеки дуже високий і закликають українців реагувати на сигнали повітряної тривоги.

Остання масована атака по Україні

Нагадаємо, 2 січня росіяни влаштували масований ракетний удар по Україні. Силам протиповітряної оборони вдалося збити 72 ракети. Більшість ракет - близько 60 - було збито в районі Києва. Серед них - 10 гіперзвукових ракет "Кинжал".

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