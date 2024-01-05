Россияне вывели в Черное море два ракетоносителя: сколько там "Калибров"
Российские террористы в пятницу, 5 января, вывели в Черное море два надводных ракетоносителя с 16 "Калибрами". В настоящее время есть угроза ударов по Украине.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram Сил обороны юга.
"В Черном море по состоянию на сейчас два фрегата - "Макаров" и "Эссен" - надводные ракетоносители, совместное сопряжение которых до 16 "Калибров", - говорится в сообщении.
В Силах обороны отмечают, что уровень ракетной опасности очень высок и призывают украинцев реагировать на сигналы воздушной тревоги.
Последняя массированная атака по Украине
Напомним, 2 января россияне устроили массированный ракетный удар по Украине. Силам противовоздушной обороны удалось сбить 72 ракеты. Большинство ракет - около 60 - были сбиты в районе Киева. Среди них - 10 гиперзвуковых ракет "Кинжал".
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