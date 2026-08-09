Росіяни витрачають заощадження на "чорний день": у СЗРУ побачили нову ознаку кризи в РФ

Індекс споживчих настроїв серед росіян знизився до 89,5 пункту - найнижчого рівня з травня 2022 року.

Зниження показника свідчить про зростання невпевненості росіян у власному матеріальному становищі та перспективах економіки країни.

Росіяни менше відкладають гроші

Все менше жителів РФ мають можливість формувати заощадження. Частка населення, яке може відкладати "вільні" кошти, скоротилася на 6,5% і нині становить 47,9%.

Водночас 34% росіян вважають, що зараз невдалий час для накопичення коштів. Лише 26% оцінюють ситуацію більш оптимістично. За даними СЗРУ, ці показники стали найгіршими за останні два з половиною роки та свідчать про падіння довіри до економічної стабільності РФ.

Про зміну настроїв говорить і поведінка вкладників. У червні росіяни вивели з банківських депозитів 0,5 трлн рублів. Обсяг нових вкладів за цей самий період становив лише 0,2 трлн рублів, що не компенсує навіть нарахованих банками відсотків.

За оцінками експертів, у першому кварталі реальні заощадження населення Росії скоротилися на 32,1%.

Попит на вживане зростає

Економічні проблеми дедалі помітніше впливають на споживчу поведінку росіян. Війна проти України, міжнародні санкції, переорієнтація економіки на військові потреби та зниження реальних доходів змушують населення скорочувати витрати.

Одним із проявів цього стало зростання попиту на вживані товари. Зокрема, у першому півріччі цього року витрати росіян на придбання вживаних автомобілів збільшилися на 13%.

Нині на кожен новий автомобіль у РФ припадає майже п'ять уживаних. Водночас частка машин віком до п'яти років за рік скоротилася з 30% до 25%.

Натомість автомобілів старше десяти років стало більше. Їхня частка зросла до 41%.

Таким чином, росіяни дедалі частіше відмовляються від нових товарів на користь дешевших варіантів. Це відображається не лише на їхніх витратах, а й поступово змінює структуру споживання.

Росіяни побоюються нової мобілізації

Ще одним чинником суспільної тривоги залишається перспектива нової хвилі мобілізації. На тлі планів Кремля продовжувати війну проти України дедалі більше росіян розглядають можливість залишити країну.

Додатково ситуацію загострюють розмови про можливу мобілізацію після виборів до Держдуми РФ восени.

На тлі попиту з боку росіян за останні три місяці на 30% зросла вартість оренди квартир у Вірменії. Цю тенденцію пов'язують зі збільшенням кількості росіян, які розглядають можливість виїзду з країни.