Росіяни виставили загородзагони з кадирівців на півночі Харківської області, - ЗСУ

Росія перекинула кадирівців на північ Харківської області. Там із них сформували загороджувальні загони, щоб не дати іншим окупантам втекти з поля бою.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву спікера оперативно-стратегічного угрупування військ "Хортиця" Назара Волошина в ефірі телемарафону.
За його словами, росіяни застосовують тактику виставлення загороджувальних загонів у Харківській області. Їх сформували з особового складу підрозділів "Ахмат".
Він уточнив, що це зробили для того, щоб при перегрупуванні військ кадирівці стримували інших солдатів, які намагатимуться втекти.
Волошин розповів, що загороджувальні загони виставлені у прикордонній зоні.
Спікер ОСУВ "Хортиця" нагадав, що росіяни перекидають своїх солдатів у Харківську область і з Херсонської області, щоб посилити розбиті українськими захисниками підрозділи.
Варто зауважити, що російські окупанти продовжують вести бойові дії на півночі Харківської області. Зокрема, вони контролюють меншу частину міста Вовчанськ.
Як зазначав сьогодні Волошин, бійці ЗСУ намагаються просуватися у Вовчанську. Вони завдають ворогові втрат.
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