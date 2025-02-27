Росіяни виснажуються. В ОСУВ "Хортиця" розповіли про ситуацію біля Покровська

Російські війська намагалися прорватися до Покровська із західного напрямку, проте, станом на зараз, ця спроба зазнала невдачі.

Як повідомляє РБК-Україна, про це розповів оперативно-стратегічного угруповання військ "Хортиця" Віктор Трегубов в ефірі "Радіо Свобода".

За його словами, це стало можливим завдяки ефективним діям українських операторів дронів, які забезпечили надійний захист міста. Попри наявність у росіян потужного угруповання на Новопавлівському напрямку, яке могло б підсилити атаки, їм не вдалося досягти значного успіху.

"Спостерігається певна тенденція виснаження росіян. Я не кажу, що українці мають якесь друге, третє, сто п’ятсоте дихання… Але у росіян справді почало спостерігатися певне фізичне, моральне, матеріальне виснаження. Це є, це помітно", - зазначив він

Бої за Покровськ

Наразі Покровськ став основною ціллю росіян, окупанти кожного дня намагаються прорвати там оборону. Саме тому ця ділянка є однією з найважчих відрізків фронту.

За словами речника оперативно-стратегічного угруповання військ "Хортиця" Віктора Трегубова, росіяни змінили свою тактику наступу на Покровськ. Тепер замість того, щоб атакувати місто в лоб, вони намагаються оточити його.

Вчора ж стало відомо, що Січеславські десантники взяли під контроль населений пункт Котлине неподалік від Покровська. ЗСУ вибили ворога за межі села та не дали тому закріпитися.