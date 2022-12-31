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Росіяни випустили сьогодні понад 20 ракет по Україні: скільки збила ППО

Фото: росіяни випустили сьогодні понад 20 ракет по Україні (GettyImages)
Автор: Каріна Левицька

Сьогодні, 31 грудня, під час російської атаки зі сторони Росії було випущено більше як 20 ракет, українськими силами ППО було збито 12 повітряних цілей.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву головнокомандуючого збройних сил України Валерія Залужного в Telegram.

Залужний розповів, що сьогодні Російська Федерація вкотре завдала масованого ракетного удару по території України, в ході якого з російської сторони було випущено більш як 20 ракет.

"Попередньо, противник здійснив пуски більше 20 крилатих ракет повітряного базування із застосуванням стратегічних бомбардувальників Ту-95мс з акваторії Каспійського моря та ракетних комплексів наземного базування", - пояснив він.

Проте головнокомандувач заявив, що 12 ракет було знищено засобами протиповітряної оборони України. Зокрема :

  • В Київській області було збито - 6 ракет;
  • В Житомирській - 5;
  • В Хмельницькій - 1.

Нагадаємо, в офісі президента вже показали наслідки ракетного удару по готелю в Києві.

Всю актуальну інформацію про стан в регіонах після сьогоднішньої ракетної атаки ви можете дізнатися в у матеріалі РБК-Україна.

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