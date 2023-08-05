UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Росіяни випустили авіабомбу на центр переливання крові в Харківській області, є жертви

Фото: Росіяни випустили авіабомбу на центр переливання крові в Харківській області (t.me/V_Zelenskiy_official)
Автор: Валерія Поліщук

Російські війська випустили по території Харківської області керовану авіабомбу. Вона потрапила у центр переливання крові.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення президента Володимира Зеленського в Telegram.

"Керована авіаційна бомба Росії проти центру переливання крові в Україні. Цей вечір, Купʼянська громада на Харківщині", - заявив він.

В результаті обстрілу є загиблі та поранені, однак їх кількість не повідомляється.

Наразі рятувальники ліквідовують пожежу, яка сталася після обстрілу.

"Один цей злочин війни говорить усе про російську агресію. Звірі, які знищують те, що просто дає змогу жити. Перемогти терористів – це справа честі для всіх, хто цінує життя", - підкреслив Зеленський.

Обстріли Харкова та області

Російські війська постійно обстрілюють Харків та область.

Так, 20 липня російська армія обстріляла Вовчанськ Харківської області. Внаслідок атаки загинув чоловік.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Володимир ЗеленськийхарковВійна Росії проти України