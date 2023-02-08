Россияне выпустили 20 снарядов по Никопольскому району

В ночь на 8 февраля россияне выпустили около 20 снарядов по Никопольскому району Днепропетровской области.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на публикацию главы Днепропетровского областного совета Николая Лукашука.

"Пока последствия атаки выясняются, обследование территорий продолжается. Люди невредимы", - сообщил Лукашук.

По его словам, из тяжелой артиллерии захватчики накрыли Красногригорьевскую территориальную общину.

Напомним, что 7 февраля россияне тоже обстреляли Никопольский район Днепропетровской области из РСЗО и артиллерии.

Ранее мы писали, что в четверг, 2 февраля, российские захватчики выпустили более 20 снарядов по территории Днепропетровской области .

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.