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Россияне выпустили 20 снарядов по Никопольскому району

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Днепропетровская область, Среда 08 февраля 2023 07:47
Россияне выпустили 20 снарядов по Никопольскому району Фото: россияне обстреляли Никопольский район (GettyImages)
Автор: Антон Малиновский

В ночь на 8 февраля россияне выпустили около 20 снарядов по Никопольскому району Днепропетровской области.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на публикацию главы Днепропетровского областного совета Николая Лукашука.

По его словам, из тяжелой артиллерии захватчики накрыли Красногригорьевскую территориальную общину.

"Пока последствия атаки выясняются, обследование территорий продолжается. Люди невредимы", - сообщил Лукашук.

Напомним, что 7 февраля россияне тоже обстреляли Никопольский район Днепропетровской области из РСЗО и артиллерии.

Ранее мы писали, что в четверг, 2 февраля, российские захватчики выпустили более 20 снарядов по территории Днепропетровской области .

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Никополь Днепропетровская область
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