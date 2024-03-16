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Росіяни використовують тему обмінів полоненими для підриву ситуації в Україні, - омбудсмен

Україна, Субота 16 березня 2024 14:20
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Росіяни використовують тему обмінів полоненими для підриву ситуації в Україні, - омбудсмен Фото: уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Наталія Юрченко

Росія використовує тему обмінів полоненими проти України, зокрема для підриву ситуації усередині країни.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву омбудсмена з прав людини Дмитра Лубінця.

Уповноважений заявив, що росіяни використовують тему обмінів для підриву соціальної та політичної ситуації в Україні.

За словами омбудсмена, ворог почав масово телефонувати родичам військовополонених та повідомляти, що РФ нібито готова повернути військового, а Україна не хоче забирати.

Російські загарбники спонукають родичів військовополонених виходити на акції, мітинги, переконують перекривати вулиці, блокувати адмінбудівлі, нібито Україну це змусить "проводити" обміни.

"Проте ніколи Україна не зупиняла обмінні процеси", - наголосив Лубінець.

Українці в російському полоні

Раніше уповноважений Верховної ради України з прав людини Дмитро Лубінець заявляв, що Україні загалом вдалось повернути 517 дітей, 2828 дорослих, серед яких лише 150 цивільних.

У січні 2024 року Парламентська асамблея Ради Європи схвалила важливу резолюцію, що стосується українських дітей. Вона закликає визнати депортацію українських дітей Росією геноцидом українського народу.

Також ЄС у новому пакеті санкцій ввів обмеження проти росіян та білорусів, які причетні до депортації українських дітей.

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Обмін полоненими Війна в Україні Дмитро Лубінець
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