Росіяни використовують попів, щоб агітувати дітей до служби в армії РФ, - ЦНС

Росіяни використовують московських попів, щоб агітувати дітей до служби в російській армії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Центр Національного Спротиву .

"Їх навчають володіти зброєю, надавати першу медичну допомогу та проводять політінформацію. Це свідчить про злочинну політику РФ з мілітаризації та пропаганди серед молоді", - заявив він.

Спротив повідомляє, що священики російської церкви, які є військовослужбовцями росгвардії, проводять "військово-патріотичні" навчання для дітей.

Нагадаємо, що у своєму матеріалі РБК-Україна разом з експертами розбиралося, як РПЦ "взяла в заручники" православну віру, підмінює поняття та виправдовує війну РФ проти України, готуючи чергову хвилю дискредитації.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.