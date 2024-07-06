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Росіяни використовують попів, щоб агітувати дітей до служби в армії РФ, - ЦНС

Росія, Субота 06 липня 2024 17:07
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Росіяни використовують попів, щоб агітувати дітей до служби в армії РФ, - ЦНС Фото: московські попи агітують дітей на окупованих територіях (Getty Images)
Автор: Каріна Левицька

Росіяни використовують московських попів, щоб агітувати дітей до служби в російській армії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Центр Національного Спротиву.

Спротив повідомляє, що священики російської церкви, які є військовослужбовцями росгвардії, проводять "військово-патріотичні" навчання для дітей.

"Їх навчають володіти зброєю, надавати першу медичну допомогу та проводять політінформацію. Це свідчить про злочинну політику РФ з мілітаризації та пропаганди серед молоді", - заявив він.

Нагадаємо, що у своєму матеріалі РБК-Україна разом з експертами розбиралося, як РПЦ "взяла в заручники" православну віру, підмінює поняття та виправдовує війну РФ проти України, готуючи чергову хвилю дискредитації.

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