UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Росіяни відступили під Бахмутом: де просунулися українські захисники

Фото: українські бійці просуваються під Бахмутом (Getty Images)
Автор: Наталія Юрченко

Контрнаступ ЗСУ на Бахмутському та Мелітопольському напрямках продовжується. ЗСУ звільнили населений пункт Андріївка Донецької області.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на речника Генерального штабу Збройних Сил України Андрія Ковальова в ефірі телемарафону.

Як зазначив речник, Сили оборони продовжують вести наступальні дії південніше міста Бахмут.

"Мають частковий успіх в районі Кліщіївки. В ході штурмових дій мали успіх і оволоділи Андріївкою Донецької області. Завдають ворогу значних втрат у живій силі та техніці. Закріплюються на досягнутих рубежах", - сказав Ковальов.

скриншот deepstatemap.live

Також, за його словами, захисники продовжують наступальну операцію у районі Вербового Запорізької області. 

скриншот deepstatemap.live

Атаки росіян

Наші бійці продовжують стримувати наступ російських військ на Авдіївському та Мар'їнському напрямках. Ковальов заявив, що росіяни вели безуспішні наступальні дії в районі Ласточкиного та Авдіївки. Протягом доби близько 10 разів спробували витіснити наші підрозділи із займаних позицій, але невдало. Також всі атаки ворога в районі Мар'їнки були відбиті. 

"Сили оборони України продовжують стримувати наступ російських військ на Бахмутському напрямку. Противник вів безуспішні наступальні дії в районі Богданівки. Протягом минулої доби відбулося 25 бойових зіткнень", - додав речник.

Звільнення Андріївки

Останніми днями українське командування повідомляло про просування українських захисників на південному фланзі Бахмутського напрямку. Вчора заступниця міністра оборони Ганна Маляр повідомила про звільнення Андріївки під Бахмутом, проте інформація виявилася завчасною.

Вже зранку 15 вересня Генштаб ЗСУ підтвердив звільнення населеного пункту у Донецькій області.

Більше про ситуацію на фронті та чи далеко Україні до переломного моменту - у матеріалі РБК-Україна.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
БахмутГенштаб ВСУВійна в УкраїніВійна Росії проти УкраїниКонтрнаступ ЗСУ