Росіяни відправили двох силовиків із Дагестану в Запорізьку область. Їх судили в Україні

Деталі справи

Після окупації Василівського району в лютому 2022 року двоє військовослужбовців підрозділу Махачкалинського ОМОН управління Росгвардії по республіці Дагестан були призначені так званими "заступником і помічником військового коменданта" окупаційної адміністрації міста Василівка.

З метою реалізації окупаційної політики держави-агресора та окремих рішень представників окупаційної "адміністрації" на тимчасово окупованій території вони об'єднали свої зусилля на проведення підривної діяльності проти України.

Фото: Окупанти (facebook.com/zap.gp.gov.ua)

Росіяни організовували пошук і безпосередньо брали участь у затриманні патріотично налаштованих місцевих жителів.

Після доправлення їх до приміщення захопленої адмінбудівлі Василівської поліції знущалися, примушуючи до співпраці, - застосовували електрострум, проливали на шкіру хімічні реактиви, вставляли гострі металеві предмети під нігті рук, погрожували вбивством родичів.

Суд виніс рішення

Двох військових ЗС РФ визнано винними в жорстокому поводженні з цивільним населенням і застосуванні тортур, за попередньою змовою групою осіб.

Вироком суду їм призначено покарання у вигляді 12 років позбавлення волі кожному.

Воєнні злочини РФ в Україні

Під час повномасштабного вторгнення в Україну армія РФ регулярно скоює воєнні злочини. Ряд країн Заходу засуджували Кремль за це та пообіцяли покарати всіх причетних до скоєння злочинів.

Нещодавно слідча комісія Організації Об'єднаних Націй заявила, що знайшла додаткові докази російської військової агресії та воєнних злочинів в Україні, включаючи зґвалтування та депортацію дітей до РФ.

Також повідомлялось, що колишній полковник Головного розвідувального управління (ГРУ) РФ, учасник ПВК "Вагнера" Ігор Саліков 18 грудня прибув до Нідерландів і заявив про намір виступити у Міжнародному кримінальному суді (МКС) із розповіддю про воєнні злочини російських окупантів в Україні.