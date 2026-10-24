Росіяни вгатили ракетою по складах у Лозовій на Харківщині, є загиблий

Російські війська вдень 24 жовтня завдали ракетного удару по Лозовій Харківської області. Внаслідок атаки загинув чоловік, ще троє людей постраждали.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на допис у Telegram очільника Харківської ОВА Олега Синєгубова.
За його словами, ракета влучила у складську будівлю. Після удару там спалахнула пожежа, а екстрені служби почали ліквідовувати наслідки атаки.
Внаслідок обстрілу постраждали двоє чоловіків віком 26 і 43 роки. Обох госпіталізували.
Ще один чоловік, якому було 45 років, помер від важких травм. Медики боролися за його життя, однак врятувати його не вдалося.
Крім того, допомога лікарів знадобилася 37-річній жінці. У неї діагностували гостру реакцію на стрес, їй надають необхідну медичну допомогу.
Екстрені служби продовжують працювати на місці влучання та ліквідовувати наслідки російського удару.
Нагадаємо, росіяни вже атакували Лозову Харківської області. Зокрема, 22 жовтня окупанти вдарили по місцевому ринку, внаслідок чого загинули двоє людей, а ще 34 цивільних постраждали.