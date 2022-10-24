Росіяни вербують злочинців та мінують шляхи відступу у Херсонській області, - Генштаб

Росіяни мінують мости та переправи на захоплених територіях Миколаївської та Херсонської областей.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сторінку Генерального штабу ЗСУ.

"Російські окупаційні війська для поповнення поточних втрат продовжують активно вербувати ув’язнених як на території Росії, так і на тимчасово окупованих територіях", - йдеться у повідомленні.

За інформацією Генштабу, з виправної колонії № 90 в місті Херсон, після так званих бесід з представниками Федеральної служби безпеки Російської Федерації, було звільнено більшість злочинців. Також росіяни продовжують евакуацію поранених на тимчасово окуповану територію автономної республіки Крим.

"З метою уповільнення контрнаступу наших підрозділів окупанти продовжують мінувати мости та переправи на шляхах відступу в Миколаївській та Херсонській областях", - додали у Генштабі.