Росіяни вербують для війни найманців з Алжиру: ГУР розповіло про одного з них

Росіяни вербують найманців з Алжиру для війни проти України. Один з них днями був убитий під час боїв у Запорізькій області.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Головне управління розвідки МО України .

"15 грудня 2024 року під час боїв у Запорізькій області був убитий російський найманець з Алжиру Талеб Набіль, який воював проти України у складі армії держави-агресора Росії", - пояснили в ГУР.

Відомо, що Набіль був завербований росіянами зі складу військового контингенту РФ в Алжирі на початку березня 2024 року. У червні-липні алжирець вже долучився до ведення бойових дій проти України на Донбасі.

У вересні повідомив родичів про те, що “відправляється на війну вглиб української території”. ГУР пише, що сестра вбитого найманця стверджує, що росіяни завербували брата на війну проти України шляхом обману.

“Спершу його знайомий сказав, що їх відправлять до Європи, він хотів потрапити в Європу. Але потім Набіль зрозумів, що знайомий його обманув, і йому запропонували лише підписати контракт з російською армією на рік. Вони пообіцяли, що після року служби йому дадуть російське громадянство і щомісячну зарплату. Зрештою, вони полетіли з Алжиру прямо в Росію”, - розказала жінка.

За її словами, разом з Набілем у складі російських окупаційних військ було ще двоє найманців з Алжиру - вони теж вбиті.

Співробітники ГУР наголосили, що кількість алжирських найманців у складі російських окупаційних військ встановлюється, а їхня ідентифікація триває.

Станом на 18 грудня 2024 року ідентифіковано 22 російські найманці з Алжиру: