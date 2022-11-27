Росіяни вербують у ПВК "Вагнера" студентів з Африки, - ЗМІ

В Росії вербують до ПВК "Вагнера" студентів Африки, а за відмову погрожують позбавити стипендій чи підвищити вартість навчання.

Журналісти поспілкувались з африканськими студентами із Південного федерального університету, що в Ростові-на-Дону. Ті розказують, що представники навчального закладу переконували учнів вступити до ПВК “Вагнера” або російської армії і поїхати воювати в Україну за 3-5 тисяч доларів.

"Троє чиновників, які зустрічали нас у нашому гуртожитку, намагалися переконати воювати за росію. Вони сказали, що ми можемо недовго повоювати в Україні, заробити стільки грошей, а потім повернутися до росії, щоби продовжити своє навчання. Вони кілька разів нагадували нам, що деякі африканці вже воюють в Україні та заробляють добрі гроші", - передає видання слова студентів.

У випадку відмови студентам погрожують підвищенням оплати за навчання чи позбавленням стипендій. Крім цього, до вербування залучаються і співробітники ФСБ.

