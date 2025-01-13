Росіяни вдарили по Вовчанську з ТОС-1А "Сонцепьок"

За даними військових, протягом минулої доби на Харківському напрямку противник проводив наступальні дії у Вовчанську та в районі Козачої Лопані.

Росіяни вдарили по наших позиціях у Вовчанську з важкої вогнеметної системи ТОС-1А "Солнцепьок". Атаки противника відбито, погіршення тактичного положення не допущено.

Ситуація на інших напрямках

На Куп’янському напрямку ворог штурмував позиції сил оборони в районах Петропавлівки та Піщаного, а на Лиманському – неподалік населених пунктів Копанки, Ямполівка, Першотравневе, Макіївка та Терни. Противник успіху не мав.

На Краматорському та Торецькому напрямках противник атакував позиції сил оборони в Часовому Яру, в Торецьку та в районах Білої Гори, Ступочок та Щербинівки.

На Покровському напрямку противник проводив наступальні дії в районах Єлизаветівки, Променю, Сухого Яру, Зеленого, Удачного, Надіївки, Ясенового та Андріївки. Тривають бої в Лисівці, Шевченко, Нововасилівці, Янтарному та Петропавлівці. Сили оборони успішно протистоять намаганням противника реалізувати свою чисельну перевагу та розвинути наступ.

На Новопавлівському напрямку ворог продовжує накопичувати сили для подальших атак. Цієї доби він атакував наші укріплення в районах Зеленівки, Нескучного, Новосілки та Времівки: успіху не мав.

ТОС-1А "Солнцепьок" - це важка вогнеметна система залпового вогню, яка стоїть на озброєнні російської армії. Вона призначена для ураження живої сили, техніки, укріплень противника та знищення інфраструктури за допомогою термобаричних боєприпасів. Основою комплексу є пускова установка на базі танка Т-72, що забезпечує високу мобільність та захищеність від вогню противника.

ТОС-1А використовує некеровані реактивні снаряди з термобаричним зарядом, які створюють потужний вибух і спричиняють велику зону ураження за рахунок високої температури та вибухової хвилі. Радіус ефективного ураження може досягати кількох сотень метрів, що робить "Солнцепьок" надзвичайно небезпечним для укріплених позицій та живої сили навіть в укриттях. Водночас точність цього виду озброєння є відносно низькою, через що його використання призводить до значних руйнувань та численних жертв серед цивільного населення.

Під час бойових дій в Україні російські війська активно застосовують "Солнцепьок" для атак на укріплення ЗСУ, однак його ефективність знижується завдяки сучасним контрзаходам українських військових та постачанню західних систем ППО.