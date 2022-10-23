Росіяни вдарили по селу під Торецьком, загинули троє осіб

Російські окупанти в ніч проти 23 жовтня з важкої артилерії обстріляли Курдюмівку (Торецька громада, Донецька область). В результаті загинули троє осіб.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram начальника Донецької обласної військової адміністрації Павла Кириленка.

За його словами, артилерійські снаряди знищили два будинки. Під завалами одного з них загинуло подружжя, у пожежі в другому будинку - ще один чоловік.

"Це ще один з численних російських воєнних злочинів на нашій землі. Ніхто не може почуватися в безпеці на Донеччині, особливо жителі прифронтових громад. Прошу всіх - евакуюйтеся. Не перетворюйте себе на ціль для росіян", - додав Кириленко.