Росіяни вдарили ракетами та артилерією по Дніпропетровській області

В ніч на 7 серпня росіяни вдарили по Дніпропетровській області, застосовуючи ракети та важку артилерію.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову Дніпропетровської ОВА Сергія Лисака.

Він написав, що ракета вдарила по Синельниківському району, на місці влучання виникла пожежа, яку рятувальники вже загасили. Інші наслідки атаки з'ясовуються, однак відомо, що жертв немає.

Крім цього, на ранок окупанти обстріляли Мирівську громаду, що на Нікопольщині.

"Туди прилетіли снаряди з важкої артилерії. Інформація уточнюється", - повідомив Лисак.

Обстріли Нікополя та Дніпропетровської області

Росіяни регулярно обстрілюють Дніпропетровську область з іншого берега Дніпра за допомогою артилерії та керованих авіабомб. Зазвичай їхньою ціллю є Нікополь та одноіменний район.

Так, 4 серпня росіяни атакували Нікопольский район Дніпропетровської області - відомо про двох поранених.

А за день до цього вони били по Дніпропетровській область з важкої артилерії - пошкоджено дві школи.

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