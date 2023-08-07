ua en ru
Пн, 07 серпня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Коронавірус Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Росіяни вдарили ракетами та артилерією по Дніпропетровській області

Новость на русском →
Понеділок 07 серпня 2023 07:40
Росіяни вдарили ракетами та артилерією по Дніпропетровській області Фото: росіяни вночі атакували Дніпропетровську область (GettyImages)
Автор: Антон Малиновський

В ніч на 7 серпня росіяни вдарили по Дніпропетровській області, застосовуючи ракети та важку артилерію.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову Дніпропетровської ОВА Сергія Лисака.

Він написав, що ракета вдарила по Синельниківському району, на місці влучання виникла пожежа, яку рятувальники вже загасили. Інші наслідки атаки з'ясовуються, однак відомо, що жертв немає.

Крім цього, на ранок окупанти обстріляли Мирівську громаду, що на Нікопольщині.

"Туди прилетіли снаряди з важкої артилерії. Інформація уточнюється", - повідомив Лисак.

Обстріли Нікополя та Дніпропетровської області

Росіяни регулярно обстрілюють Дніпропетровську область з іншого берега Дніпра за допомогою артилерії та керованих авіабомб. Зазвичай їхньою ціллю є Нікополь та одноіменний район.

Так, 4 серпня росіяни атакували Нікопольский район Дніпропетровської області - відомо про двох поранених.

А за день до цього вони били по Дніпропетровській область з важкої артилерії - пошкоджено дві школи.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Дніпропетровська область вибухи Війна Росії проти України
NEWS
ЗСУ провели контрнаступальну операцію на заході Запорізької області: карти боїв ISW
ЗСУ провели контрнаступальну операцію на заході Запорізької області: карти боїв ISW
DAILY
Давид Арахамія: Нам не дуже приємно втрачати людей у фракції, але настали нові часи
Мілан Лєлічполітичний оглядач РБК-Україна Давид Арахамія: Нам не дуже приємно втрачати людей у фракції, але настали нові часи