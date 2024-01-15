Росіяни вдарили по пункту "швидкої" під Херсоном: що відомо

"Окупанти обстріляли пункт "швидкої" у Станіславі. Пошкоджено спецавтівку", - йдеться в повідомленні.

Наслідки обстрілу пункту "швидкої" у Станіславі 15 січня (t.me/khersonskaODA)

На щастя, за даними ОВА, люди не постраждали.

Обстріли бригад швидкої допомоги у Херсонській області

Російські війська із постійною періодичністю обстрілюють бригади швидкої допомоги в Україні.

Часто подібні випадки трапляються в Херсонській області. Декілька таких випадків сталися лише за минулий рік. Наприклад, російські окупанти обстріляли автомобіль "швидкої допомоги" у Миколаївці Бериславського району 18 вересня. Зокрема, навіть у самому Бериславі це не перший випадок.

7 квітня російські військові обстріляли карету швидкої допомоги в Бериславі, внаслідок чого постраждали два фельдшери. А 22 листопада російські війська скинули вибухівку на автомобіль швидкої допомоги у Бериславі з дрону. На щастя, медики не постраждали.