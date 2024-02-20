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Росіяни вдарили по Нікопольському району: трьох людей поранено, пошкоджено автомобілі

Нікопольський район, Вівторок 20 лютого 2024 15:30
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Росіяни вдарили по Нікопольському району: трьох людей поранено, пошкоджено автомобілі Фото: Росіяни вдарили по Нікопольському району (facebook.com)
Автор: Дмитро Браславський

Російська армія сьогодні, 20 лютого, вдарила по Нікопольському району Дніпропетровської області. Унаслідок ворожої атаки постраждали троє людей.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову Дніпропетровської ОВА Сергія Лисака і Дніпропетровську обласну прокуратуру.

"Уже троє постраждалих за сьогодні в Нікопольському районі. Ворог атакував райцентр і Червоногригорівську громаду", - йдеться в повідомленні.

За його словами, 87-річна жінка отримала серйозне поранення руки, вона - "важка". Лікарі роблять усе можливе.

Росіяни вдарили по Нікопольському району: трьох людей поранено, пошкоджено автомобілі

Фото: Наслідки ударів (facebook.com)

"У стані середньої тяжкості госпіталізували 41-річного чоловіка. Ще один - 59 років - лікуватиметься вдома", - додав Лисак.

Також було пошкоджено автомобілі, приватні будинки, комунікації.

Розпочато розслідування

Прокуратура повідомила, що росіяни вдарили по Нікопольському району з артилерії та за допомогою дронів.

Фото: Наслідки ударів (t.me/dnipr_gp_gov_ua)

Розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом порушення законів та звичаїв війни.

Обстріли Нікополя та Нікопольського району

Нікополь - місто в Дніпропетровській області, що розташовується на березі Дніпра. Наразі воно перебуває під постійними обстрілами окупантів, які атакують місто з іншого берега річки та б'ють з тимчасово захопленого Енергодару Запорізької області.

Нещодавно росіяни дронами-камікадзе і з артилерії обстріляли два райони в Дніпропетровській області. Унаслідок цього постраждала людина.

Також російські терористи зранку, 18 лютого, обстріляли Нікопольський район Дніпропетровської області з артилерії. Внаслідок ударів є постраждалий.

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