ua en ru
Вт, 20 февраля News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Россияне ударили по Никопольскому району: три человека ранены, повреждены автомобили

Никопольский район, Вторник 20 февраля 2024 15:30
UA EN RU
Россияне ударили по Никопольскому району: три человека ранены, повреждены автомобили Фото: Россияне ударили по Никопольскому району (facebook.com)
Автор: Дмитрий Браславский

Российская армия сегодня, 20 февраля, ударила по Никопольскому району Днепропетровской области. В результате вражеской атаки пострадали три человека.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Днепропетровской ОВА Сергея Лысака и Днепропетровскую областную прокуратуру.

"Уже трое пострадавших за сегодня в Никопольском районе. Враг атаковал райцентр и Червоногригорьевскую громаду", - говорится в сообщении.

По его словам, 87-летняя женщина получила серьезное ранение руки, она - "тяжелая". Врачи делают все возможное.

Россияне ударили по Никопольскому району: три человека ранены, повреждены автомобили

Фото: Последствия ударов (facebook.com)

"В состоянии средней тяжести госпитализировали 41-летнего мужчину. Еще один - 59 лет - будет лечиться дома", - добавил Лысак.

Также были повреждены автомобили, частные дома, коммуникации.

Начато расследование

Прокуратура сообщила, что россияне ударили по Никопольскому району из артиллерии и с помощью дронов.

Фото: Последствия ударов (t.me/dnipr_gp_gov_ua)

Начато досудебное расследование в уголовном производстве по факту нарушения законов и обычаев войны.

Обстрелы Никополя и Никопольского района

Никополь - город в Днепропетровской области, который располагается на берегу Днепра. Сейчас он находится под постоянными обстрелами оккупантов, которые атакуют город с другого берега реки и бьют из временно захваченного Энергодара Запорожской области.

Недавно россияне дронами-камикадзе и из артиллерии обстреляли два района в Днепропетровской области. В результате пострадал человек.

Также российские террористы с утра, 18 февраля, обстреляли Никопольский район Днепропетровской области из артиллерии. В результате ударов пострадавший.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Российская Федерация Никополь Днепропетровская область Война в Украине
NEWS
Высыпанное зерно и усиление блокады. Что происходит на границе с Польшей: главное
Высыпанное зерно и усиление блокады. Что происходит на границе с Польшей: главное
DAILY
Visa или Mastercard. В чем разница и какую карту выбрать, чтобы не разориться на комиссиях
Руслан Кислякфинансовый редактор РБК-Украина Visa или Mastercard. В чем разница и какую карту выбрать, чтобы не разориться на комиссиях