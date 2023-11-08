UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Росіяни вдарили касетними боєприпасами по селу у Донецькій області: три людини загинули

Фото: росіяни вдарили касетними боєприпасами по селу у Донецькій області (t.me/Donetsk_obl_prokuratura)
Автор: Тетяна Степанова

Російські війська вчора ввечері, 7 листопада, вдарили касетними боєприпасами по селу Багатир у Донецькій області.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram Донецької обласної прокуратури.

"7 листопада о 19:45, російська армія завдала удару, ймовірно, із реактивної системи залпового вогню "Смерч" по селу Багатир Волноваського району", - йдеться в повідомленні.

Як зазначається, в епіцентрі влучання касетних осколково-фугасних боєприпасів опинилась щільна житлова забудова, поруч з якою відсутні будь-які військові об’єкти.

В результаті вибухів пошкоджено та зруйновано понад десяток приватних будинків. Під завалами одного з них, у цегляному підвалі, під час проведених рятувально-пошукових робіт виявлено тіла трьох загиблих цивільних - це чоловік 58 років, його 60-річна дружина, а також їх 33-річний сусід.  

Окрім домогосподарств, також пошкоджено господарські споруди й три автомобілі. 

 

Фото: росіяни вдарили касетними боєприпасами по селу у Донецькій області (t.me/Donetsk_obl_prokuratura)

Обстріли Донецької області

Росіяни щодня відкривають вогонь по містах й селах Донецької області. Прифронтові населені пункти регіону, і навіть ті, що знаходяться в відносному тилу, постійно перебувають під ударами.

Так, 29 жовтня у прифронтовому Сіверську Донецької області екіпаж правоохоронців потрапив під артилерійський обстріл. Четверо поліцейських отримали поранення.

 

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Донецька областьВійна Росії проти України