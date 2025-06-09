Росіяни вдарили КАБами по Запоріжжю: сім будинків зруйновано, є поранений

У Запоріжжі росіяни вдарили по житловому району. Одна поранена людина.
Про це пише РБК-Україна з посиланням на Telegram глави Запорізької ОВА Івана Федорова.
У Запоріжжі внаслідок ворожої атаки пошкоджено сім приватних будинків. Російські сили завдали удару касетними боєприпасами по одному з житлових районів міста.
Як повідомив начальник ОВА, окрім повних руйнувань сімох будинків, десятки будівель зазнали пошкоджень. Також була понівечена газова труба.
За останніми даними, поранено 73-річну жінку. Її в тяжкому стані доправили до лікарні.
На місці вже працюють аварійні служби, які проводять обстеження території та ліквідацію наслідків атаки.
Основною ціллю росіян цієї ночі виявилась Рівненська область та саме місто Рівне. Спочатку регіон масовано атакували ворожі дрони з декількох напрямків.
Вже о 05:00 у Рівному пролунали повторні вибухи під час пуску крилатих ракет.
Водночас, як повідомив т.в.о. керівника Полтавської ОВА Володимир Когут, сьогодні вночі у Миргородському районі внаслідок падіння уламків БПЛА було пошкоджено лінію електропередач.
Крім того, ворог продовжував тероризувати Дніпропетровщину. Противник спрямував на область безпілотники. Ввечері та вночі оборонці знищили в небі над регіоном 6 безпілотників.
Детальніше про обстріл Росії 9 червня у матеріалі РБК-Україна.
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