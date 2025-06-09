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Росіяни вдарили КАБами по Запоріжжю: сім будинків зруйновано, є поранений

Фото: В Запоріжжі сім будинків зруйновано внаслідок ракетного удару РФ (Getty Images)
Автор: Владислава Ткаченко

У Запоріжжі росіяни вдарили по житловому району. Одна поранена людина.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Telegram глави Запорізької ОВА Івана Федорова.

У Запоріжжі внаслідок ворожої атаки пошкоджено сім приватних будинків. Російські сили завдали удару касетними боєприпасами по одному з житлових районів міста.

Як повідомив начальник ОВА, окрім повних руйнувань сімох будинків, десятки будівель зазнали пошкоджень. Також була понівечена газова труба.

 
Фото: Атака РФ на Запоріжжя (t.me/ivan_fedorov_zp)

За останніми даними, поранено 73-річну жінку. Її в тяжкому стані доправили до лікарні.

На місці вже працюють аварійні служби, які проводять обстеження території та ліквідацію наслідків атаки.

Атака РФ на Україну 9 червня

Основною ціллю росіян цієї ночі виявилась Рівненська область та саме місто Рівне. Спочатку регіон масовано атакували ворожі дрони з декількох напрямків.

Вже о 05:00 у Рівному пролунали повторні вибухи під час пуску крилатих ракет.

Водночас, як повідомив т.в.о. керівника Полтавської ОВА Володимир Когут, сьогодні вночі у Миргородському районі внаслідок падіння уламків БПЛА було пошкоджено лінію електропередач.

Крім того, ворог продовжував тероризувати Дніпропетровщину. Противник спрямував на область безпілотники. Ввечері та вночі оборонці знищили в небі над регіоном 6 безпілотників.

Детальніше про обстріл Росії 9 червня у матеріалі РБК-Україна.

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