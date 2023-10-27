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Росіяни вдарили по Ізюму двома ракетами "Іскандер": з'явилися нові фото наслідків атаки

Фото: росіяни вдарили по Ізюму двома ракетами "Іскандер" (t.me/synegubov)
Автор: Тетяна Степанова

Російські окупанти цієї ночі атакували Ізюм у Харківській області двома ракетами, попередньо "Іскандерами".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram Харківської обласної прокуратури.

"За даними слідства, 26 жовтня приблизно о 23:30 російські військові обстріляли м. Ізюм. Попередньо, удар був двома ракетами типу "Іскандер", - йдеться в повідомленні.

Як вже відомо, внаслідок удару пошкоджено будівлю пожежно-рятувального підрозділу ДСНС та низку житлових будинків. Також отримали поранення вісім рятувальників. 

 

Фото: наслідки удару по Ізюму (t.me/prokuratura_kharkiv)

Обстріл Ізюма

Російські війська вночі 27 жовтня вкотре атакували Харківську область. Окупанти завдали удару по пожежній частині в місті Ізюм

Внаслідок атаки постраждали вісім рятувальників, четверо з них перебувають у лікарні. Їм надають необхідну медичну допомогу.

Також пошкоджено саму будівлю та 13 одиниць пожежної техніки.

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