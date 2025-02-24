Росіяни вдарили по Харкову КАБом: що відомо

Російські атаки по Україні

Нагадаємо, що минулої ночі, напередодні третьої повномасштабної війни Росії проти України, росіяни запустили рекордну кількість дронів і завдали удару балістикою. Зокрема, постраждали Київ, Кривий Ріг, Запоріжжя, Одеська область, а також інші регіони.

Детальніше про те, де фіксувалися ворожі атаки, удари, пошкодження і руйнування - читайте в матеріалі РБК-Україна.

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