Росіяни вдарили по Харкову КАБом: що відомо

Зранку, 24 лютого 2025 року, російські окупанти завдали удар КАБом по Харкову. Під ворожою атакою опинилося цивільне підприємство.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram мера Харкова Ігоря Терехова.
"О четвертій ранку ворог вдарив по Харкову КАБом. Приліт стався фактично на околиці міста у Київському районі. Під ударом опинилося цивільне підприємство", - йдеться у повідомленні.
Він уточнив, що постраждалих на щастя нема. Водночас інформація щодо руйнувань та пошкоджень уточнюється.
Нагадаємо, що минулої ночі, напередодні третьої повномасштабної війни Росії проти України, росіяни запустили рекордну кількість дронів і завдали удару балістикою. Зокрема, постраждали Київ, Кривий Ріг, Запоріжжя, Одеська область, а також інші регіони.
Детальніше про те, де фіксувалися ворожі атаки, удари, пошкодження і руйнування - читайте в матеріалі РБК-Україна.
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