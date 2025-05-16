Росіяни вдарили дроном по Костянтинівці: є загиблі та поранені

Російські війська вдень, 16 травня, атакували дроном Костянтинівку Донецької області. Безпілотник влучив в автомобіль, є загиблі та постраждалі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram Донецької обласної прокуратури.

Як повідомили у прокуратурі,16 травня об 11:30 російські війська поцілили по Костянтинівці, використавши дрон "Молнія-1". За кермом автомобіля отримав тілесні ушкодження, несумісні з життям, 55-річний водій. Також загинув чоловік 57 років, котрий перебував біля укриття.

Крім того, постраждали двоє містянок віком 53 та 72 роки. У них діагностовано осколкові поранення, опіки та мінно-вибухову травму.

Об 11:45 окупанти завдали ще одного удару FPV-дроном по населеному пункту. В результаті атаки 72-річна жінка, яка знаходилась на ринку, зазнала мінно-вибухової травми й осколкове поранення. Її стан лікарі оцінюють як важкий.

Потерпілим надано медичну допомогу та доставлено до лікарні.

За процесуального керівництва Костянтинівської окружної прокуратури розпочато досудові розслідування у кримінальних провадженнях за фактами вчинення воєнних злочинів (ч. ч. 1, 2 ст. 438 КК України).

Фото: наслідки удару дроном по Костянтинівці (t.me/Donetsk_obl_prokuratura)