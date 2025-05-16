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Россияне ударили дроном по Константиновке: есть погибшие и раненые

Константиновка, Донецкая область, Пятница 16 мая 2025 16:30
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Россияне ударили дроном по Константиновке: есть погибшие и раненые Фото: россияне ударили дроном по Константиновке (Getty Images)
Автор: Татьяна Степанова

Российские войска днем, 16 мая, атаковали дроном Константиновку Донецкой области. Беспилотник попал в автомобиль, есть погибшие и пострадавшие.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram Донецкой областной прокуратуры.

Как сообщили в прокуратуре, 16 мая в 11:30 российские войска попали по Константиновке, использовав дрон "Молния-1". За рулем автомобиля получил телесные повреждения, несовместимые с жизнью, 55-летний водитель. Также погиб мужчина 57 лет, который находился возле укрытия.

Кроме того, пострадали двое горожанок в возрасте 53 и 72 года. У них диагностированы осколочные ранения, ожоги и минно-взрывная травма.

В 11:45 оккупанты нанесли еще один удар FPV-дроном по населенному пункту. В результате атаки 72-летняя женщина, которая находилась на рынке, получила минно-взрывную травму и осколочное ранение. Ее состояние врачи оценивают как тяжелое.

Пострадавшим оказана медицинская помощь и доставлены в больницу.

Под процессуальным руководством Константиновской окружной прокуратуры начато досудебные расследования в уголовных производствах по фактам совершения военных преступлений (ч. ч. 1, 2 ст. 438 УК Украины).

Россияне ударили дроном по Константиновке: есть погибшие и раненые

Фото: последствия удара дроном по Константиновке (t.me/Donetsk_obl_prokuratura)

Обстрел Украины 16 мая

В ночь на 16 мая российские террористы запустили против Украины 112 ударных дронов.

Силам ПВО удалось сбить 73 дронов типа Shahed и беспилотников других типов на востоке, юге и в центре Украины. Также 36 беспилотников-имитаторов были локально потеряны без негативных последствий.

В результате атаки пострадали Одесская, Житомирская, Черниговская, Николаевская и Киевская области.

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Донецкая область Константиновка Война в Украине Атака дронов
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