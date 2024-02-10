Росіяни вдарили по будинку під Херсоном: постраждала сім'я, є жертва

Російські окупанти вдарили по селу Велетенське під Херсоном. Внаслідок ворожої атаки постраждала ціла сім'я, є жертва.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Херсонську ОВА в Telegram.
Окупанти атакували населений пункт вранці 10 лютого. Під удар потрапив житловий будинок, в якому проживала ціла родина.
Літні батьки отримали поранення, а їх донька загинула на місці. 52-річна жінка отримала травми, не сумісні з життям.
Херсонська ОВА повідомляє, що у 77-річного чоловіка діагностували закриту черепно-мозкову травму та контузію. У його 72-річної дружини уламкові поранення.
Лікарі надали допомогу на місці, постраждалі відмовилися від госпіталізації.
Фото: окупанти обстріляли будинок під Херсоном (t.me/khersonskaODA)
Нагадаємо, що восени 2022 року українські захисники провели успішний контрнаступ на півдні нашої країни. ЗСУ вдалося звільнити правобережну частину Херсонської області від окупаційних військ. Зокрема, під контроль України повернувся і Херсон. Це був один обласний центр, який був окупований росіянами у лютому-березні 2022 року.
Наразі Херсон та область перебувають під постійними обстрілами ворога. Окупанти атакують житлові квартали з важкого озброєння та безпілотників.
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