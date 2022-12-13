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Росіяни вчора понад 50 разів обстріляли Херсон і область: є руйнування та загиблі

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Херсон, Вівторок 13 грудня 2022 10:10
Росіяни вчора понад 50 разів обстріляли Херсон і область: є руйнування та загиблі Фото: росіяни вчора понад 50 разів обстріляли Херсон та область (Getty Images)
Автор: Руслан Гаращенко

Російські війська у понеділок, 12 грудня, 57 разів обстріляли Херсонську область. Окупанти били по цивільних об'єктах, внаслідок чого є загиблі та поранені.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення голови Херсонської ОВА Ярослава Янушевича в Telegram.

Окупанти застосували артилерію, реактивні системи залпового вогню та міномети.

"Під масованим ворожим вогнем вкотре виявилися житлові квартали Херсона. Загарбники потрапили до школи, стадіону, медустанов, ліній електропередач, інфраструктурного об'єкту, приватних і багатоквартирних будинків", - розповів Янушевич.

Внаслідок ворожих атак троє людей загинули, ще 15 жителів області отримали поранення різного ступеня тяжкості.

Нагадаємо, вдень у понеділокХерсон опинився під масованим обстрілом російських окупантів. Тоді в ОВА повідомляли про семеро постраждалих та двох загиблих.

Також минулого тижня ворог завдав удару по медичній установі в Херсоні. Снаряди потрапили до пологового відділення лікарні.

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