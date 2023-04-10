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Росіяни вчора обстріляли Донецьку область: є поранені

Фото: росіяни вчора обстріляли Донецьку область (Getty Images)
Автор: РБК-Україна

Війська РФ обстріляли Донецьку область 9 квітня. Внаслідок чого постраждали четверо жителів.

Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на голову Донецької ОВА Павла Кириленка в Telegram.

"Росія вбиває цивільних! За 9 квітня росіяни поранили 4 жителів Донецької області: 2 у Дружківці, 1 у Кураховому і 1 у Костянтинівці", -написав Кириленко.

Він також зазначив, що наразі неможливо встановити точну кількість жертв у Маріуполі та Волновасі.

Нагадаємо, що правоохоронці продовжують шукати дітей в Авдіївці Донецької області, яких приховують батьки і не хочуть евакуюватися.

Також раніше ми писали про те, що окупанти пошкодили 54 школи у Маріуполі (90 відсотків шкіл міста), вісім з них зруйновані повністю.

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