Росіяни вбили десятки журналістів з початку повномасштабної війни, - НСЖУ

Ілюстративне фото: росіяни вбили десятки журналістів від початку повномасштабної війни (decentralizationua)

З початку повномасштабного вторгнення в Україну російські окупанти вбили 43 журналістів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Національної спілки журналістів України.

За даними НСЖУ, серед загиблих - 8 журналістів, які виконували професійні обов'язки; 13 медійників - цивільних жертв; 22 представники ЗМІ, які були мобілізовані для захисту України.