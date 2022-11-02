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Росіяни вбили десятки журналістів з початку повномасштабної війни, - НСЖУ

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Середа 02 листопада 2022 22:31
Росіяни вбили десятки журналістів з початку повномасштабної війни, - НСЖУ Ілюстративне фото: росіяни вбили десятки журналістів від початку повномасштабної війни (decentralizationua)
Автор: Іван Носальський

З початку повномасштабного вторгнення в Україну російські окупанти вбили 43 журналістів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Національної спілки журналістів України.

За даними НСЖУ, серед загиблих - 8 журналістів, які виконували професійні обов'язки; 13 медійників - цивільних жертв; 22 представники ЗМІ, які були мобілізовані для захисту України.

Варто зауважити, що 2 листопада відзначається Міжнародний день припинення безкарності за злочини проти журналістів.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що на фронті, захищаючи Україну, загинув молодий військовий та журналіст Микола Рачок з позивним "Хлопчик".

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