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Россияне убили десятки журналистов с начала полномасштабной войны, - НСЖУ

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Среда 02 ноября 2022 22:31
Россияне убили десятки журналистов с начала полномасштабной войны, - НСЖУ Иллюстративное фото: россияне убили десятки журналистов с начала полномасштабной войны (decentralizationua)
Автор: Иван Носальский

С начала полномасштабного вторжения в Украину российские оккупанты убили 43 журналистов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Национального союза журналистов Украины.

По данным НСЖУ, среди погибших - 8 журналистов, выполнявших профессиональные обязанности; 13 медийщиков - гражданских жертв; 22 представителей СМИ, которые были мобилизованы для защиты Украины.

Стоит заметить, что 2 ноября отмечается Международный день прекращения безнаказанности за преступления против журналистов.

Напомним, ранее стало известно, что на фронте, защищая Украину, погиб молодой военный и журналист Николай Рачок с позывным "Мальчик".

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