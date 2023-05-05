Росіяни з важкої артилерії обстріляли Херсоньку область: поцілили в житлові квартали

Російські війська за минулу добу здійснили 95 обстрілів Херсонської області.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram голови Херсонської ОВА Олександра Прокудіна.
Окупанти випустили 538 снарядів з важкої артилерії, "Градів", танків, БПЛА та авіації по території Херсонської області. Місто Херсон ворог обстріляв 5 разів.
Росіяни поцілили у житлові квартали населених пунктів області та споруди на території заводу у місті Берислав. Внаслідок обстрілів троє людей дістали поранення.
З деокупованої території області евакуйовано 85 осіб.
Раніше ми писали, російські війська наступають на Лиманському, Бахмутському та Мар’їнському напрямках. ЗСУ відбиває атаки окупантів.
Нагадаємо, ЗСУ знищили 2 склади зі зброєю та поцілили у 8 районів зосередження живої сили російських військ.
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