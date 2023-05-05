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Росіяни з важкої артилерії обстріляли Херсоньку область: поцілили в житлові квартали

Фото: окупанти за минулу добу 95 разів обстріляли Херсонську область (GettyImages)
Автор: Максим Шушко

Російські війська за минулу добу здійснили 95 обстрілів Херсонської області.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram голови Херсонської ОВА Олександра Прокудіна.

Окупанти випустили 538 снарядів з важкої артилерії, "Градів", танків, БПЛА та авіації по території Херсонської області. Місто Херсон ворог обстріляв 5 разів.

Росіяни поцілили у житлові квартали населених пунктів області та споруди на території заводу у місті Берислав. Внаслідок обстрілів троє людей дістали поранення.

З деокупованої території області евакуйовано 85 осіб.

Раніше ми писали, російські війська наступають на Лиманському, Бахмутському та Мар’їнському напрямках. ЗСУ відбиває атаки окупантів.

Нагадаємо, ЗСУ знищили 2 склади зі зброєю та поцілили у 8 районів зосередження живої сили російських військ.

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Херсонська областьВійна Росії проти України