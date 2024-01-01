Росіяни з "Ураганів" та авіації обстріляли Куп'янський район: є загиблий і руйнування
Російська армія сьогодні, 1 січня, завдала ударів по Куп'янському району в Харківській області. Унаслідок ворожих атак загинула людина.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Харківську обласну прокуратуру.
Жертва обстрілів
Зазначається, що близько 1:10 окупанти з артилерії обстріляли смт Куп'янськ-Вузловий. Ворожий снаряд влучив у дах п'ятиповерхового житлового будинку.
Уже приблизно о 9:00 російські військовослужбовці знову вдарили по селищу. За попередніми даними, з РСЗВ "Ураган".
"Також сьогодні ворог обстріляв смт Дворічна Куп'янського району: загинув мирний житель", - йдеться в повідомленні.
Авіаудар по району
Прокуратура повідомляє, що вранці російська армія завдала авіаудару по селу Кучерівка Куп'янського району.
Фото: Наслідки ударів (facebook.com/prokuraturakharkiv)
Було пошкоджено житлові будинки та господарські споруди. Попередньо, удар було завдано ФАБ-250. Розпочато досудові розслідування за фактами порушення законів і звичаїв війни.
Удари по Харкову та області
Увечері 30 грудня росіяни обстріляли центр Харкова. Пошкоджено готель "Kharkiv Palace" і житловий будинок. Поліція уточнила, що внаслідок двох хвиль обстрілів у Харкові постраждали 28 осіб. Серед них двоє дітей 14 і 16 років та іноземець.
Також окупанти після ракетного терору атакували Харків "Шахедами". Були влучання в центрі міста.
Учора повідомлялося, що росіяни вдарили по Боровій в Ізюмському районі Харківської області. Унаслідок атаки троє людей загинули.
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